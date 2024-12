D’Angelo: “Sconfitta meritata. Non sono diventato Guardiola, siamo quelli dell’anno scorso e dobbiamo pensare di partita in partita”

“Le sconfitte sono tutte dolorose”. Non usa mezzi termini in conferenza stampa Luca D’Angelo, che commenta con un pizzico di amarezza il ko dello Spezia contro il Bari al San Nicola. “Abbiamo faticato sin da subito, specie nei primi 20-25 minuti. Abbiamo perso in maniera meritata, il Bari ha fatto meglio di noi. Può capitare di non giocare bene, questa forse è stata la prima volta in cui abbiamo fatto una brutta prestazione, a prescindere dal risultato. Va dato il giusto premio al Bari che ha giocato meglio di noi”, racconta l’allenatore. “All’andata avremmo meritato di vincere, ma non potevamo fare riferimento a quella partita”, prosegue raccontando l’evoluzione dei pugliesi. “Il Bari aveva fatto bene a Palermo, oggi è stato aggressivo e ha fatto meglio dello Spezia. Noi siamo la stessa squadra dell’anno scorso, una squadra che si è salvata all’ultima giornata, facendo un punto in più del Bari. Chiamarci corazzata è forse eccessivo. Io non sono diventato Guardiola, la squadra è quella, per cui mi aspettavo potessimo fare fatica oggi, non me l’aspettavo come una passeggiata”.

Tanta fatica nella costruzione del gioco, complice un Salvatore Esposito oscurato dalla marcatura a tutto campo di Benali: “Spesso Salvatore è marcato a uomo ma siamo comunque riusciti a creare difficoltà agli avversari. Oggi non ci siamo riusciti. Il Bari ha vinto più duelli, soprattutto nel primo tempo. Il piccolo rammarico è che forse il primo tempo l’avevamo scampato, ma poi c’è stato quell’infortunio sul rigore. Se fosse finito in pareggio poi la partita si sarebbe potuta modificare. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, poi il Bari ha raddoppiato e si è fatta più difficile”.

