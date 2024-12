Il Giubileo degli adolescenti, iscrizioni aperte per l’appuntamento di primavera

La Pastorale giovanile diocesana ha aperto le prenotazioni al viaggio a Roma per il Giubileo degli adolescenti, che si terrà dal 25 al 27 aprile 2025. Possono partecipare ragazzi e ragazze nati negli anni tra il 2010 e il 2013. Le iscrizioni sono in corso e gli interessati sono invitati a farle pervenire entro dopodomani 31 dicembre. Si può usare il sito Instagram della Pastorale giovanile con relativo QR code. Per altre informazioni, rivolgersi in parrocchia.

