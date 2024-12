Il Mercato del Forte arriva a Sarzana nel giorno dell’Epifania

Tradizione chiama tradizione e, così, “Il Mercato del Forte 2.0”, storico consorzio che da anni porta nelle principali città e località turistiche d’Italia le eccellenze della Versilia, lunedì 6 gennaio si unisce alla tradizionale Festa della Befana che si tiene a Sarzana, fra dolciumi, carbone e tanta allegria. Appuntamento nel centro storico dalle 8 alle 19 con le bancarelle del Forte: scenario variopinto che contraddistingue il mercato più famoso d’Italia, per una no-stop di shopping, fascino e allegria. Per arricchire la tradizionale offerta commerciale, saranno ospitati anche i banchi del Mercatimo di Forte dei Marmi, consorzio versiliese più giovane e attento alle ultime tendenze, ma sempre in linea con scelte di qualità e di pregiata manifattura artigianale.

