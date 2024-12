In Liguria il primato nazionale dei divorzi: sono 1,6 ogni mille abitanti

Un anno stiamo per salutare ed è tempo di bilanci e di curiosità su usi, costumi e comportamenti che ci lasciamo alle spalle ma che, inevitabilmente, ci portiamo dietro anche nell’anno che va a cominciare. Ebbene, secondo un’indagine svolta dall’Istat e resa disponibile negli ultimi tempi la Liguria nel 2023 si assicura un “primato” del tutto particolare: in relazione al numero di abitanti è infatti la prima regione italiana per numero di divorzi.

Facendo riferimento ai divorzi ogni mille abitanti, a livello nazionale l’indicatore è pari a 1,4, stabile rispetto al 2022. La variabilità territoriale, un tempo elevata, va pian piano riducendosi in tutto lo stivale e a livello regionale, in cima alla graduatoria ci sono Liguria, Sicilia e Sardegna (con l’1,6 per mille) mentre il valore più basso si osserva nella provincia autonoma di Bolzano (0,9 per mille), in Molise e Basilicata (1,1 per mille). Guardando i puri numeri, in Liguria nel 2023 sono stati formalizzati 2.344 divorzi, di cui 599 giudiziali in tribunali, 915 consensuali in tribunale, 206 consensuali con negoziazioni assistite da avvocati e 624 consensuali presso lo stato civile. Nel Paese, le separazioni sono state complessivamente 82.392 (-8,4% rispetto all’anno precedente). I divorzi sono stati 79.875, il 3,3% in meno rispetto al 2022 e il 19,4% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi (99.071).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com