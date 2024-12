Lavagna: 18enne ubriaco fa l’autostop, si fermano i carabinieri e lo denunciano

Un 18enne denunciato per “ubriachezza molesta in pubblico”. E’ accaduto lungo la via Aurelia tra Cavi e Lavagna, nel così detto “lavagnaio”. Il ragazzo, in mezzo alla strada, chiedeva un passaggio per tornare a casa. Unica auto a fermarsi quella dei carabinieri che hanno consigliato al giovane di salire sul marciapiedi per evitare di essere investito. Il ragazzo l’ha presa male ed ha iniziato a insultare i militari e tentare di salire a bordo della loro auto di servizio, chiedendo un passaggio fino a casa non avendo mai conseguito la patente. E’ finita con la denuncia. Il tutto è accaduto sere fa.

