Natale: “Bucci vada a far passerella nei pronto soccorso intasati. Ci parlerà di un Felettino che doveva essere pronto nel 2020”

“Bucci ha sbagliato giorno. Non doveva venire lunedì per fare la classica passerella a favore di flash ma doveva venire oggi per

verificare con mano le condizioni della nostra sanità. I due Pronto Soccorso presi d’assalto da decine di cittadini che non sanno come fare per avere risposte sulla propria salute, posti di medicina tagliati (come hanno denunciato i sindacati) mai ripristinati per carenza di personale e per fare fronte ai tagli voluti anche da questa giunta. Bucci trovi anche il tempo per parlare con quelle famiglie che anche in questi giorni non riescono a fissare una data. Magari ci parlerà del Felettino e dei miracoli che ha fatto dimenticando che i lavori dovevano finire nel 2020. Unico miracolo la moltiplicazione delle poltrone. Su questo è veramente bravo”. La nota di Davide Natale.

