Genova. Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Pisa. Blucerchiati chiamati a una partita difficile contro la squadra, lanciatissima, di Inzaghi, Semplici cambia nuovamente dopo la partita contro la Carrarese inserendo forze fresche come Bellemo e Ioannou. Veroli titolare in difesa.

Ecco le squadre in campo.

» leggi tutto su www.genova24.it