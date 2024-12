Sampdoria, Semplici resta ottimista e parla di mercato: “Dobbiamo diminuire la rosa e alzare il livello di tecnica e personalità”

Genova. Una fine dell’anno da incubo per la classifica, in una partita che forse più di altre meritava almeno il pareggio. La Sampdoria però non segna quando dovrebbe e basta l’unica azione pericolosa del Pisa nella ripresa, che sfrutta un buco lasciato principalmente da Riccio, per soccombere. Statistiche ancora favorevoli ai blucerchiati: cinque tiri in porta contro due, sette tiri respinti contro uno. Complimenti incassati anche da Filippo Inzaghi in sala stampa. Non si direbbe che le due squadre sono separate da ben 23 punti. Eppure è questa la sostanziale differenza: la Sampdoria fa enorme fatica a segnare e almeno un errore a partita lo compie. Difficile fare punti.

Se il campionato finisse oggi la Sampdoria sarebbe ai playout col Frosinone. Peggio di così, si potrebbe dire, non può andare e quando si tocca il fondo si può solo risalire. Occorrerà, però, intervenire in modo decisivo sul mercato perché alcuni giocatori sembrano proprio in una fase di difficile recupero sia mentale sia nell’economia della squadra. Occorrerà capire quanto la società riuscirà a muoversi e Semplici in conferenza stampa fa capire di cosa ha bisogno: “Innanzitutto dobbiamo diminuire il numero di calciatori perché siamo troppi, ci penserà la società e in questi giorni parleremo sia di uscite sia di entrate. Voglio avere 22-23 giocatori, perché è anche giusto nei loro confronti. Non convocare vanifica il lavoro dei ragazzi e mette in difficoltà me. Con la società siamo d’accordo. Volevo aspettare l’ultima partita anche per rendermi conto del gruppo che sto allenando perché finché non li alleni non sai fino a che punto i ragazzi ci sono mentalmente per esprimere la loro qualità in una piazza così importante. Ora ho un quadro più vicino alla verità. Sicuramente dovremo prendere calciatori per alzare tasso tecnico e personalità.

