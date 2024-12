Sanità, Genova Inclusiva: “Bucci sottovaluta le criticità. La salute dei più piccoli è priorità”

Genova. “Il governatore della Regione Liguria prosegue nel sottovalutare le criticità che affliggono gli ospedali della regione, in particolare quelli genovesi. Un comportamento che si manifesta in modo evidente con gesti simbolici quanto inadeguati: anziché affrontare le vere emergenze sanitarie, preferisce visitare comodamente l’ospedale vicino a casa propria, per un blitz evidentemente programmato, ignorando completamente le difficoltà dei pazienti pediatrici della Liguria un po’ come già evidenziato con la totale assenza di pediatri nel consiglio superiore della sanità ligure”.

Questo il commento di Marco Macrì di Genova Inclusiva alla notizia del sopralluogo di questa mattina del neo governatore Marco Bucci presso i locali del pronto soccorso del Galliera di Genova. “Il fatto che il governatore non abbia nemmeno considerato una visita all’Istituto Giannina Gaslini – centro di riferimento pediatrico per tutte le famiglie liguri – è emblematico. La situazione di grave difficoltà in cui versa questa struttura richiederebbe attenzione immediata e interventi concreti, non l’indifferenza e il silenzio di chi dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire la salute e il benessere dei cittadini, a partire dai più piccoli”.

» leggi tutto su www.genova24.it