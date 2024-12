Le inseguitrici dello Spezia, che chiude l’anno al terzo posto in classifica, non brillano al pari degli aquilotti nell’ultima partita dell’anno. La corazzata Cremonese vive un altro pomeriggio grigio, venendo recuperata sull’1-1 da un Brescia in dieci uomini in pieno recupero grazie a una rovesciata spettacolare di Moncini. Cade anche il Cesena, battuto per 2-0 dalla Carrarese, sempre più sorpresa di questo campionato insieme alla Juve Stabia.

L’articolo Uniche buone notizie dagli altri campi: Cremonese beffata e Cesena sconfitto a Carrara proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com