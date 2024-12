Valpolcevera, dalla finanziaria il taglio di 13 mln per le riqualificazioni. Comitati e opposizione: “Gestione fallimentare”

Genova. Con un tratto di penna il governo toglie 13 milioni dal tesoretto dei previsti trasferimenti dal ministero dei Trasporti a Genova per il capitolo “Somme a disposizione della Rete ferroviaria italiana per la realizzazione del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”. Un sforbiciata “mescolata” nelle tantissime disposizioni della nuova Legge di Stabilità approvata in questi giorni dal Parlamento, ma che a Genova arriva come una doccia fredda.

I soldi, infatti, sarebbero “sottratti” ad una parte dei lavori di rigenerazione urbana di Certosa e Campasso, previsti in questi anni anche in compensazione dei cantieri che di fatto stanno rivoluzionando l’impatto della logistica in Val Polcevera. Tra tutti il cosiddetto ultimo miglio del Terzo Valico, che di fatto, attraversa una delle zona più popolose della vallata.

