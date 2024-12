Genova. Si annuncia una giornata complessa, quella di domenica 29 dicembre, per chi viaggia sul nodo autostradale ligure. Complice i primi rientri dalle vacanze di Natale e le partenze per chi festeggia il Capodanno nelle località rivierasche: per l’intero arco giornaliero ci si aspetta flussi di traffico elevati, con rischio di code e forti rallentamenti.

Le autostrade coinvolte sono A6, A10 e A26.

