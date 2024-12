Andora, torna il presepe vivente di Duomo: 100 figuranti tra vicoli e cantine del borgo

Andora. Sabato 4 gennaio 2025, a partire dalle 14,30, la suggestiva Borgata Duomo di Andora si trasformerà in una piccola Betlemme grazie alla decima edizione del Presepe Vivente, un evento che vedrà la partecipazione di decine di figuranti. Organizzato dal neonato Comitato Presepe Vivente del Duomo, con il patrocinio del Comune di Andora, l’evento riporterà in vita la magia della Santa Natività e degli antichi mestieri, insieme a scene di vita quotidiana appartenenti a diversi ceti sociali.

La borgata, con i suoi caratteristici muri in pietra e le stradine acciottolate, accoglierà visitatori in un percorso illuminato da torce, dove sarà possibile incontrare figure come il cestaio, il falegname, il bottaio, il macellaio, il taglialegna, la ricamatrice, la cardatrice della lana, il calzolaio, l’arrotino, il fabbro, il mercante di stoffe, la lavandaia e molte altre, tutte impegnate a rievocare un passato ricco di operosità e tradizione.

