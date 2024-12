Appiccava incendi a foglie secche e rifiuti, piromane senza fissa dimora arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato l’uomo che probabilmente, nei giorni scorsi, si era reso responsabile di diversi roghi per strada e forse anche del danneggiamento di alcune auto, andate in fiamme alla Foce.

Si tratta di un senza fissa dimora di circa 50 anni. E’ stato colto in flagrante mentre stava per appiccare l’ennesimo falò in un vicolo del centro, in zona via San Vincenzo. A dare l’allarme erano stati, nella notte tra sabato e domenica, i residenti di un palazzo di via Galata.

» leggi tutto su www.genova24.it