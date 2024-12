Bucci alla stazione di Migliarina: “Turisti Cinque Terre risorsa straordinaria, ma necessaria gestione ragionata”

Dopo il sopralluogo di questa mattina sulla Via dell’Amore, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha effettuato una serie di tappe alla Spezia, a cominciare dalla stazione ferroviaria di Migliarina, oggetto di un programma di riqualificazione per potenziare i servizi ai viaggiatori e l’offerta turistica legata alle Cinque Terre; interventi che nascono da una collaborazione tra Regione Liguria, Comune della Spezia e Rete Ferroviaria Italiana e che prevedono un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro da parte di Rfi per realizzare un nuovo binario tronco più interventi di restyling; obiettivo trasformare la stazione di Migliarina in un hub per i collegamenti con le Cinque Terre.

​«Un intervento di prospettiva, che guarda al futuro ma anche al presente di un territorio che necessita di infrastrutture mirate per garantire servizi sempre più funzionali e che, allo stesso tempo, è chiamato a gestire al meglio i flussi turistici -​ ​h​a commentato il presidente Bucci –. I turisti diretti alle Cinque Terre sono una risorsa straordinaria dal punto di vista economico per questi luoghi, ma è necessaria una gestione ragionata e una attenta e puntuale programmazione, perché le presenze siano compatibili con il territorio. Gli interventi alla stazione vanno in questa direzione​».

