Carcarese, due rinforzi per la capolista: arrivano Gaia e Gjataj

Carcare. Tempo di rinforzi in casa Carcarese. Il club biancorosso ha infatti annunciato l’arrivo di due nuovi calciatori: Umberto Gaia e Alfons Gjataj. Il primo è un portiere classe 2001, con un passato in Serie D, che andrà a rimpiazzare l’infortunato Ferro, operato al ginocchio. Il secondo invece è un centrocampista, classe 2005, che ha disputato la prima parte di stagione con il Bragno, dopo aver giocato con la Cairese nella scorsa annata. Due innesti che quindi rendono ancora più competitivo l’organico valbormidese, attualmente in testa al campionato di Promozione.

