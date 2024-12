Dalla lite ai pugni, 50enne aggredito a due passi da De Ferrari finisce in ospedale

Genova. Preso a pugni in strada, a pochi passi da De Ferrari, da un uomo che poi è scappato a piedi. L’aggressione domenica sera, prima serata del Tricapodanno in piazza, vittima un uomo di 50 anni che è stato soccorso e portato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

Stando al racconto dei testimoni che hanno assistito alla scena, intorno alle 22 in via di Porta Soprana è scoppiato un litigio tra due uomini degenerato poi in violenza: uno ha sferrato un pugno in faccia all’altro, che è caduto a terra e ha battuto la testa. Poi è fuggito.

» leggi tutto su www.genova24.it