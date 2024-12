Fossitermi, in arrivo stalli a pagamento e riservati ai residenti

Cambiamento in vista per parcheggi del quartiere di Fossitermi: presto oltre 800 diventeranno a pagamento (zona gialla, un euro all’ora), mentre circa 400 saranno riservati a residenti (con pass annuale al costo di 20 euro). Questo l’orientamento del Comune della Spezia, come anche emerso in un recente incontro con i residenti. Gli oltre 1.200 posti in questione sono attualmente liberi, eccezion fatta per circa 130 già riservati a residenti. Nei programmi dell’amministrazione comunale anche cercare di ricavare in zona qualche altro posteggio. Qua sotto la mappa della futura configurazione così come presentata nel corso del menzionato recente incontro:

