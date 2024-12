Il turismo finalese vale 300mln l’anno. Il sindaco Berlangieri: “Nuovo piano per il 2025”

Finale Ligure. “Il turismo, con un valore aggiunto annuo prodotto di circa 300 milioni di euro, è la locomotiva economica di Finale Ligure” Lo ha affermato il sindaco Angelo Berlangieri nel corso della presentazione dei dati relativi ai flussi turistici nell’anno 2024.

In uno scenario nel quale la provincia di Savona rimane a livello regionale l’unica, in estate e non solo, ancora troppo legata nella stagione balneare al turismo italiano, il 2024 conferma il ruolo di Finale Ligure quale destinazione di riferimento per il turismo che, a sua volta, si attesta principale economia locale, registrando sul lungo periodo una crescita complessiva e l’emergere al contempo di alcune criticità che necessitano di interventi mirati.

