Jake La Furia guida il San Silvestro di Piazza Europa. A Lerici e Sarzana si balla in Piazza Garibaldi

S’annamo a letto mica casca er mondo cantava il mitico Franco Califano in Capodanno, ma se siete di diverso parere, non fa male dare un’occhiata a cosa propone in zona il San Silvestro 2024. Nel capoluogo Jake La Furia, celebre nome dell’hip hop, Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico e personaggio televisivo, Killer Queen, nota cover band di Mercury e soci, e il dj Emilio Simonini saranno i protagonisti della festa di Piazza Europa proposta dal Comune della Spezia. La serata comincerà attorno alle 22. Medesimo orario per il San Silvestro organizzato dal Comune di Lerici in Piazza Garibaldi, protagonista Caccia Dj. Mentre nella Piazza Garibaldi di Sarzana Palazzo civico organizza un evento – si comincerà a respirare aria di festa già dalle 17.30 – con protagonisti della serata Alex Farolfi di Radio Deejay, e ancora saranno Panico, in veste di voice & deejay, e ancora i dj Luca Pedonese e Mattia Alfonsetti.

Fuori provincia

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com