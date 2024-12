La Liguria nella morsa della “maccaia”, nella notte di Capodanno possibili deboli piogge

Genova. L’aria secca e il cielo terso della settimana di Natale sono già un lontano ricordo. Lo scenario meteo in Liguria sta cambiando e gli effetti sono già visibili: umidità alle stelle, strade bagnate senza pioggia e nuvole basse in formazione sul versante marittimo. È il preludio di un nuovo spartito che suonerà a cavallo di Capodanno e che rischia di bagnare anche le feste in piazza nella notte di San Silvestro. Dove magari non servirà l’ombrello, ma una giacca con cappuccio sarà consigliabile.

“Arriviamo da giorni con prevalenza di venti settentrionali, ora la circolazione sul Mar Ligure sta cambiando – spiega Federico Buscemi del centro meteo Arpal -. Si sta instaurando una componente di scirocco con venti da sud-est che portano a un aumento dei tassi di umidità specialmente su settori costieri. Lo stiamo vedendo con l’aumento della nuvolosità bassa in questi giorni che rimarrà almeno fino al 2 gennaio”.

