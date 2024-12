La Spezia, Golfo e Val di Magra: i medici di turno nel primo giorno dell’anno

Hai bisogno di un medico per il 1° gennaio? Ipotesi non certo assurda visti i tanti malanni di stagioni corredati da sintomi significativi e temperature corporee anche piuttosto alte. In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2025, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante la giornata in tutti e tre i distretti:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com