Neonato muore 12 giorni dopo il parto, indagati medici del San Martino: “Farmaci senza consenso informato”

Genova. E’ morto alla vigilia di Natale, 12 giorni dopo un parto difficile, in cui molte cose non sono andate come previsto. Per questo motivo la a procura di Genova ha aperto una inchiesta per omicidio colposo e indagato due medici ginecologi e due ostetriche dell’ospedale San Martino.

A darne notizia l’agenzia di stampa Ansa. Secondo mamma e papà, che tramite l’avvocato Fabio Panariello hanno presentato un esposto, il personale avrebbe somministrato il farmaco Angusta per indurle il parto “senza avvisarla degli effetti e senza farle firmare il consenso informato”. Inoltre, non le sarebbe stato fatto il taglio cesareo come dalla donna chiesto e l’anestesista sarebbe arrivato solo a tarda notte.

» leggi tutto su www.genova24.it