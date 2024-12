Raccolta alimentare, farmaci in Ucraina, cena di beneficenza: un Natale di solidarietà e risultati straordinari

Il Lions Club Vara Sud, insieme ai suoi preziosi collaboratori, chiude il 2024 con un bilancio di solidarietà che parla di successi e azioni concrete a favore di chi ha più bisogno. Grazie all’impegno di soci, volontari e partner, sono stati raggiunti traguardi significativi in tre grandi iniziative solidali: alla cena di beneficenza organizzata poco prima di Natale, sono stati raccolti a favore dell’associazione Missione 2000, realtà impegnata nel sostegno ai più bisognosi. Lo scorso 7 dicembre, presso il supermercato di Via Galilei 33, in collaborazione con il Kiwanis La Spezia-Lunigiana Storica, Valle del Vara e Roverano, è stata organizzata una giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità. Grazie alla generosità dei cittadini, sono stati raccolti ben 353 kg di alimenti, destinati all’associazione San Vincenzo de’ Paoli e a una famiglia spezzina in difficoltà a causa di un grave incendio che ha distrutto la loro abitazione. Non vanno poi dimenticati gli oltre 700 euro in medicinali per l’Ucraina, con il fondamentale supporto della Farmacia Bergero. Questi medicinali sono stati inviati al centro di raccolta del distretto IB4 a Milano, per poi essere destinati alle popolazioni ucraine in difficoltà a causa del conflitto.

