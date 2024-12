Il maxi schermo digitale sistemato in piazzale Genova, all’uscita dello svincolo autostradale non funziona più ed è necessario sostituirlo per dare informazioni a chi arriva in città dalla A-12 (migliaia di veicoli ogni giorno).

L’amministrazione ha così deciso ed approvato “l’installazione di un nuovo pannello digitale informativo, con caratteristiche di efficienza e duratura adeguate alle tecnologie attuali e di dimensioni complessive

analoghe a quelle occupate alla struttura esistente”.

» leggi tutto su www.levantenews.it