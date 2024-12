Recco: consolidamento via Alpini d’Italia, stanziati 95.000 euro

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo Recco

La Giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento stradale di via Alpini d’Italia, località Baita. La strada, che collega la zona collinare di Collodari al centro cittadino, presenta un tratto di circa 27 metri interessato da cedimenti dell’impalcato stradale. Sarà quindi realizzata una paratia di micropali a valle della strada per evitare improvvisi crolli, che determinerebbero l’isolamento della frazione. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede un investimento di 95mila euro.

“Dai sopralluoghi effettuati, la zona è interessata da cedimenti e fessurazioni del manto stradale, soprattutto sul lato a valle – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli -. Criticità che si sono accentuate a causa dei forti eventi piovosi degli ultimi anni, saturando i terreni e predisponendo l’area ai movimenti del terreno. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un primo intervento di consolidamento per garantire la sicurezza e migliorare la mobilità urbana”.

» leggi tutto su www.levantenews.it