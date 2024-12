Regione Liguria e i costi per i sottosegretari, Campora: “Non costeranno un euro in più ai liguri”

Genova. “Solo in un passaggio il comunicato di Davide Natale dice il vero: ci sarà uno spreco di soldi dei liguri, grazie al Pd e alla sua intenzione di promuovere un referendum contro la modifica dello Statuto di Regione Liguria. Per il resto, l’unica moltiplicazione è, come di consueto, quella delle figuracce cui si espone il consigliere regionale. La previsione di un maggior numero di assessori e l’introduzione delle figure dei sottosegretari per coadiuvare la giunta non comporteranno alcun costo aggiuntivo per i liguri”.

Così il consigliere regionale e capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati Matteo Campora, in risposta al consigliere regionale del Pd Davide Natale sulla modifica allo statuto della Regione Liguria.

