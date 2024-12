Dall’Associazione “Musicamica”

Giovedì 2 gennaio alle ore 16 presso Villa San Giacomo (stesso complesso di Villa Durazzo) Via San Francesco, 3 in Santa Margherita Ligure, si terrà il terzo concerto di “Santa Festival Winter” 2024/25, organizzato da Associazione Musicamica di Genova, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, con la direzione artistica di Giovanna Savino.

