Serie D, Ligorna. Il punto di capitan Paolo Scannapieco: “Al 2024 do 6,5”!

Il Ligorna chiude il girone di andata con un pareggio per 0 a 0 in casa contro la Cairese. X che porta la squadra genovese a quota 32 punti, appena fuori dalla griglia playoff. Un posizionamento buono ma al di sotto delle grandi aspettative iniziali svelate, indirettamente, da mister Pastorino quando aveva affermato di essere certo che la squadra avrebbe finito il campionato davanti al Vado.

Il capitano classe 1997 Paolo Scannapieco ha commentato così l’ultima uscita stagionale: “Potevamo e dovevamo fare meglio. Il risultato non ci soddisfa perché volevamo chiudere l’anno con una bella vittoria. Cosa ci è mancato quest’anno? Bella domanda. Ci manca continuità. Dobbiamo mettere la nostra qualità sempre e su ogni campo. Possiamo competere contro le squadre che ci precedono. Dispiace che ci sia tutto questo distacco dal Bra. Ma il campionato non è finito e proveremo a salire in classifica”.

