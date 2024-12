Sestri Levante, pass ZTL, ZSL e Bollini: al via il rinnovo per l’anno 2025 e alcune novità sui parcheggi

Sestri LevanteTra le novità introdotte quest’anno dall’Amministrazione comunale l’eliminazione del costo di 10 euro per il pass relativo al transito nella ZTL Blu e Baia, che diventa ora gratuito e la nuova tipologia di pass, denominata Pass Artigiani, destinata ai titolari di attività commerciali, artigianali o professionali regolarmente registrate, con sede o almeno un’unità locale a Sestri Levante e la messa a disposizione gratuita del Park Largo Sturla nei giorni feriali del periodo invernale.

Pass Artigiani

Il Pass Artigiani sarà riservato a fornitori di servizi tecnologici di installazione e/o riparazione a domicilio, identificati da specifici codici ATECO. I titolari di questo pass hanno diritto alla sosta, per un massimo di 2 ore e con disco orario, in tutte le Zone a Sosta Limitata del territorio comunale dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) tra le ore 8:00 e le 18:00, e il sabato tra le ore 8:00 e le 12:00.

Sarà concesso un solo Pass Artigiani da utilizzare su un unico mezzo, per il quale deve essere indicata la targa, per ogni impresa con sede o unità locale operativa sul territorio di Sestri Levante. Potrà essere richiesto dal titolare o da un suo dipendente e non sarà valido in ZTL Blu e Baia. Tale pass avrà un costo iniziale di € 100 e 2 marche da bollo da € 16. Il rinnovo annuale sarà di € 60.