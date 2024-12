Stelle dello calcio, della tv e del cinema si ritrovano ad Alassio per “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”

Alassio. Le stelle del calcio passato, ma anche personaggi del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo hanno deciso di mettersi in gioco per l’Airc. Un lungo elenco di amici di Alassio sono pronti a sfidarsi lunedì 6 gennaio 2025 alla nona edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”.

L’ultimo ad alzare la coppa al cielo all’ottava edizione fu Simone Rosalba, ex campione di pallavolo, originario di Paola, lunedì 6 gennaio, si stanno allenando per conquistare il podio: Carrera, Cravero, Eranio, Bordon, Berti, Ganz, Melli, Fuser, Beccalossi, Dossena, Pellegrini, Nappi, Onofri, Canuti, Gualco, Monelli, Bortolazzi, Scanziani, Albrigi, Santin, Pallavicini, Chiappucci, Bugno, Bonfrisco, Roberto Baffo da Crema, Carena, Torelli, Perone, Bove, Galtieri, Don Corini, Maiello, Luana Borgia, Buccianti, Morris, Galliano, Mosthogu, Ratti, Angelo, Nick the Nightfly, Agostini, Aicardi, Rizzo, Capraro, Puppo, Piras e Barbero.

» leggi tutto su www.ivg.it