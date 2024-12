Da Antonio Segalerba, sindaco Città metropolitana e presidente Consiglio comunale Chiavari

Gent.mo Sig. Magri,

ritengo che le istanze da lei avanzate siano corrette. Ci siamo coordinati con il Sindaco di Chiavari e con gli uffici regionali che si sono mossi per ottenere le risposte da Trenitalia e siamo in attesa di queste risposte.

Mi è gradita l’occasione per fare gli auguri di Buon Anno a tutti.

*****

» leggi tutto su www.levantenews.it