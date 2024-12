Un nuovo ascensore al Poggio, appalto aggiudicato

Sarà sostituito l’ascensore pubblico verticale che da Via Indipendenza sale fino a Via XX settembre conosciuto come “San Giorgio”. L’amministrazione comunale ha concretizzato un proposito che era nell’aria e che porterà alla sostituzione del primo ascensore cittadino, costruito 15 anni fa e che presentava, da tempo, diverse problematiche di malfunzionamento oltre a elevati costi di manutenzione. Alcuni giorni fa è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione dell’ascensore del Poggio eseguita dall’architetto Biassoni ed è stata la ditta a cui è stato accordato l’affidamento diretto dell’appalto: si tratta della milanese Schindler, che si è aggiudicata l’appalto integrato per 149.384,75 euro, considerata in possesso di requisiti di ordine tecnico-organizzativo adeguati.