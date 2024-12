Da Anpi Sestri Levante, Sezione Brigata Zelasco

In località Gattea presso il monumento e il cippo dedicati, la commemorazione dell’80° anniversario dell’eccidio dei partigiani della Divisione Garibaldina Coduri alla Gattea e in ricordo di tutti i partigiani che persero la loro vita in quella valle combattendo per la libertà.

