Il Comune della Spezia ha concesso la gestione del compendio sportivo dei Buggi alla società dilettantistica Speziasportale. Si tratta dell’area di quasi 2mila metri quadrati adiacente la parte terminale della cinta muraria sabauda che verrà gestita per i prossimi dieci anni con possibilità di rinnovo non tacito per uguale periodo con canone annuo di concessione di 1500 euro oltre I.V.A. Nella gara, la Polisportiva Speziasportale ha vinto sulla concorrente F.C.D. La Foce 2013 A.s.d.