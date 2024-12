Al Museo del ciclismo appuntamento con “AleJet” Petacchi e Francesco Chicchi

L’asso spezzino – nel curriculum quasi cinquanta tappe vinte nei grandi giri – e il campione del mondo U-23 nel 2002 saranno al 10 di Via dei Pioppi sabato 4 gennaio ore 17.00 per un incontro imperdibile per gli amanti del ciclismo e dello sport in generale. Ingresso gratuito. Arriva il 2025 e il Museo del Ciclismo brinda in bellezza con Alessandro Petacchi e Francesco Chicchi. “Petacchi, soprannominato Alejet, è uno dei più grandi ciclisti italiani – dice l’inossidabile Giancarlo Zoppi, animatore del Museo Cuffini- Ha avuto una carriera professionistica al top per 11 anni, con 22 vittorie di tappa al Giro d’Italia, 6 al Tour de France e 20 nel circuito spagnolo della Vuelta ed è stato vincitore della classifica a punti in tutti i grandi Giri su strada. Un palmares incredibile, un onore aprire cosi il 2025”

Alessandro Petacchi è considerato il più forte sprinter italiano dopo l’era Cipollini, 179 le sue vittorie

“Un totale di 179 vittorie, tra cui la Milano – Sanremo del 2005 e la Parigi – Tours del 2007 – snocciola Antonio Vinciguerra, altra anima del Museo, che ha in archivio tutte le volate e le vittorie degli ospiti che siedono nel salotto – Con questi numeri c’è poco da aggiungere. In sella alla bici lo spezzino è uno sprinter puro, un ciclista da strada che fa della velocità la sua arma vincente. Perché, come dice lui, le volate si vincono anche per un centimetro. Ma come si può dimenticare Chicchi, campione del mondo tra gli Under 23 ai Mondiali di Zolder-? conclude Vinciguerra- Alessandro è un atleta che nello sport e nella vita ha dimostrato che cosa significa essere resiliente, subire battute di arresto e saper ripartire, fino a tagliare i traguardi che gli hanno permesso di scrivere la storia del ciclismo italiano. E oggi continua a far vivere ciclismo con i suoi commenti, sempre pacati ed educati, e mette a disposizione di tutti il suo enorme sapere sulle due ruote. I due ex pro racconteranno episodi di cui si sono resi protagonisti e commenteranno le immagini delle vittorie. E con questi due campioni i volontari del Museo augurano buon anno

