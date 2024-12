Albisola, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione entro la fine dell’anno: “Un evento straordinario, non succedeva dal 1995”

Albisola Superiore. Il Consiglio Comunale di Albisola Superiore ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. “Un evento straordinario che riporta indietro nel tempo, poiché un bilancio previsionale non veniva approvato entro la fine dell’anno dal lontano 1995“, evidenziano dal Comune.

“L’approvazione di ieri rappresenta il culmine di anni di lavoro intenso per la messa in sicurezza delle finanze comunali. Il Comune ha affrontato con determinazione una serie di debiti pregressi risalenti a oltre vent’anni fa, eredità pesanti che hanno condizionato la capacità di investimento dell’amministrazione. Tra i più significativi, il debito relativo alla piscina incompiuta di Luceto e quello per il piazzale dell’ex area di Ferrovie dello Stato, situazioni che hanno richiesto complesse operazioni di rientro e una pianificazione rigorosa”.

