Capodanno, a De Ferrari capienza massima 23mila persone e oltre 150 operatori per la sicurezza

Genova. Sono 153 gli operatori impegnati per garantire la sicurezza in piazza De Ferrari, sede del maxi concerto che chiude il Capodanno genovese. Gli occhi sono puntati ovviamente sul centro città, dove è già entrata in vigore l’ordinanza coi divieti più stringenti per quanto riguarda non solo petardi ed esplosivi (proibiti in aree pubbliche e aperte al pubblico in tutta la città), ma anche spray urticanti, contenitori in vetro e metallici.

Per accedere a piazza De Ferrari sono già operativi tre varchi: via Dante, via XX Settembre e via XXV Aprile. Il personale di vigilanza presidia ogni accesso per garantire il rispetto dei divieti. Tutti le entrate e le uscite sono dotate di dispositivi contapersone che permettono agli addetti alla sicurezza conoscere in tempo reale quanti individui sono presenti nell’area delimitata dalle transenne. La capienza massima della piazza è fissata a 23mila persone: al raggiungimento della soglia non si potrà più entrare, ma si potrà comunque sostare all’esterno.

