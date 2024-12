Capodanno: menù classici, ristoranti esauriti anche nell’entroterra

Dove c’è un ristorante aperto, non c’è un posto a disposizione. Un giro di telefonate ed unico risultato: “Ci spiace se non ha prenotato non c’è un solo posto libero”. Menù per lo più con pesce in Riviera e classici nella vallate dove ci sono iniziative interessanti come il “Capodanno del minatore” in Val Graveglia. L’unico piatto comune, oltre al panettone o pandolce, sembrano essere le lenticchie che sono considerate di buon auspicio per tutto l’anno in arrivo. I prezzi dipendono ovviamente dalla fama del locale, dalla sua posizione, dal menù (vini compresi o meno) dall’eventuale intrattenimento e dal maggior costo della mano d’opera.

