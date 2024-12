Chiavari: messa del vescovo in carcere, tra gli ammessi Roberto Bagnasco

Stamattina il vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini ha celebrato la messa nella casa circondariale di Chiavari. Tra gli ammessi ad assistere al rito, l’onorevole Roberto Bagnasco con don Jacopo De Vecchi, parroco a Sant’Anna di Rapallo. Bagnasco è convinto che una persona debba espiare la pena, ma in un clima di serenità e in un ambiente che favorisca il totale reinserimento del detenuto nella società al momento della scarcerazione. Purtroppo non è così. Dice Bagnasco: “Mi occupo del problema fin da quando ero sindaco di Rapallo, Ho visitato tanti carceri anche fuori della Liguria. Quello di Chiavari è il migliore della Liguria e di tanti altri in Italia. Restano i problemi comuni a tutti gli istituti di detenzione, compreso quello della mancanza di personale”.

Nella foto il carcere di Chiavari e Roberto Bagnasco

