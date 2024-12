Fuardiaparco, Lerici e Aps Pro Monte Caprione ancora insieme

Rinnovata la convenzione tra Comune di Lerici ed Aps Enrico Calzolari Pro Monte Caprione che vanta tra i soci un numero di Guardie Ambientali Volontarie (GAV) addestrate come guardiaparco attraverso un corso di formazione promosso da Regione Liguria. La finalità della convenzione è quella di coadiuvare le forze di Polizia Locale nella salvaguardia e tutela del territorio e dell’ambiente tramite un’azione di vigilanza, monitoraggio e controllo. Nei confini di tale attività rientrano diversi ambiti come quello del controllo sull’abbandono dei rifiuti; verifiche sul corretto utilizzo delle compostiere domestiche; monitoraggio dei fuochi appiccati sul territorio comunale; controllo della costa e della conduzione dei cani in aree pubbliche come le spiagge.

I volontari, coordinati dal comando di Polizia Municipale, dovranno dare tempestiva comunicazione delle effrazioni che rilevano o riscontro di situazioni potenzialmente nocive o pericolose per la cittadinanza perché poi il personale della Municipale possa intervenire nei modi e nei tempi corretti. “E’ una presenza sul territorio determinante anche per prevenire situazioni di degrado ambientale o anche di pericolo. Il controllo del territorio è fondamentale per un’amministrazione comunale che deve poi impegnare risorse umane e di bilancio nella risoluzione delle situazioni potenzialmente nocive” spiega Marco Russo, vicesindaco e assessore alla Protezione Civile del Comune di Lerici che continua: “Anche la componente di deterrenza gioca un ruolo importante a nostro favore; ovvio che sapere di essere sottoposti a controllo e rischiare sanzioni talvolta anche penali, trattiene molti possibili atti di vandalismo e irresponsabilità”.

