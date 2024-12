Il primo discorso di fine anno di Bucci da presidente della Regione: “Per il 2025, lavoro e una sanità degna”

Liguria. “Cari cittadini della Liguria siamo giunti all’ultimo giorno del 2024, il giorno in cui si pensa all’anno passato e in cui si mettono in cantiere i propositi per il prossimo anno. Auguro a tutti voi e a tutti noi un 2025 di successo, serenità e voglia di arrivare a migliorarsi sempre più, in una grande regione internazionale come la Liguria”. Questo l’augurio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel suo discorso di fine anno affidato ai social.

“Noi liguri – ha continuato Bucci – siamo abituati da generazioni a lavorare duro, a non parlare troppo, ma fare le cose che sono importanti; siamo abituati a navigare per mare anche quando ci sono le onde e con il vento contrario, ma sappiamo come fare e nella storia abbiamo sempre raggiunto grandi successi, proprio per la nostra determinazione, la voglia di raggiungere i risultati e il fatto che lo facciamo non solo per noi, ma per nostre famiglie e i nostri figli. Ecco, è questa determinazione che auguro a tutti noi per il prossimo anno e i prossimi anni, per far sì che si possano raggiungere risultati importanti che noi vogliamo per la nostra regione”.

