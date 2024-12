Millesimo, il primo bilancio del sindaco Garofano senza aumenti punta allo sport e al sociale

Millesimo. “Siamo soddisfatti per l’approvazione del bilancio di previsione 2025 entro la fine di quest’anno. In questo modo l’amministrazione non incorre nell’esercizio provvisorio e potrà operare senza interruzioni per la parte di gestione corrente a garanzia dei servizi ed avviare le procedure per gli investimenti previsti”.

Con queste parole in premessa il sindaco Francesco Garofano illustra il “suo” primo bilancio di previsione, presentato nell’ultimo Consiglio comunale dell’anno. “Conosco molto bene le complicanze che caratterizzano la redazione del bilancio di previsione, in particolare la difficoltà nel reperire i dati delle voci in entrata e, al contempo, definire correttamente i capitoli in uscita, proprio per questo voglio ringraziare in special modo l’Assessore al bilancio, il Dott. Giovanni Pucciano, insieme a tutta la Giunta e alla maggioranza, la Segretaria Comunale, la responsabile del servizio finanziario e tutti i titolari di posizione di elevata qualificazione. Le aliquote delle imposte comunali restano confermate senza aumenti e la previsione garantisce la copertura dei servizi erogati mantenendo la qualità degli stessi. Il bilancio pareggia nel 2025 a 9.264.102,47″, prosegue il primo cittadino.

» leggi tutto su www.ivg.it