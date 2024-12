Nel 2024 in Liguria un evento meteo estremo ogni 319 chilometri quadrati

“L’Italia è sempre più sotto scacco della crisi climatica”. È quanto emerge dal Bilancio di Città Clima 2024, l’anno più complicato per il Paese con 351 eventi meteo estremi, il +485% rispetto al 2015. Per il terzo anno consecutivo sono stati superati i trecento eventi e a pesare sono stati l’aumento dei danni da siccità prolungata (+54,5% rispetto al 2023), le esondazioni fluviali (+24%) e allagamenti (+12%). L’Emilia-Romagna, secondo lo studio realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol, la regione più martoriata dalla crisi climatica, seguita da Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte. Tra le province, quelle di Bologna, Ravenna e Roma. Tra le grandi città, Roma è la più colpita, a seguire Genova e Milano. Per quanto riguarda la Liguria è stato registrato un evento meteo estremo ogni 319 chilometri quadrati e fra gli eventi che hanno riguardato lo Spezzino vengono citatati gli allagamenti per piogge intense del 2 maggio scorso che hanno colpito via Fontevivo e la città, e le frane causate dalle piogge intense a Borghetto di Vara a fine ottobre.

