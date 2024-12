Notte di San Silvestro: alla guida dopo avere bevuto, controlli a tappeto

I ristoranti nel 2024 accusano un calo nel consumo degli alcoolici del 30 per cento. La campagna per frenare gli incidenti a causa delle bevute in eccesso, purtroppo sembra frenare solo i consumi al ristorante. Stanotte in ogni caso i controlli di polizia e carabinieri saranno più intensi e, oltre agli ubriachi al volante, riguarderanno anche lo spaccio di droga e lo scoppio di “bombe” illegali; va tuttavia osservato che le vendite di botti e petardi sono diminuite rispetto agli anni precedenti anche per le ordinanze comunali che ne vietano l’uso e gli appelli delle associazioni animaliste. I risultati dei controlli si conosceranno però solo domani in tarda mattinata.

