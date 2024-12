Poste: nella sede provvisoria di Levanto orario prolungato e attivato lo sportello

Poste Italiane comunica che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, presso la struttura provvisoria di Levanto è stato ripristinato il turno di apertura pomeridiana disponibile già da venerdì 27 dicembre fino alle ore 19:05, da lunedì a venerdì. Inoltre, dal 24 dicembre, è stato attivato anche lo sportello automatico ATM Postamat, che consente di effettuare numerose operazioni in alternativa agli sportelli, quali prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

L’Ufficio Postale di Via Jacopo da Levanto 31 rientra tra le sedi postali dei Comuni sotto i 15.000 abitanti coinvolte nel progetto Polis, La Casa dei servizi digitali, sportelli rinnovati per l’erogazione dei servizi di Poste Italiane e uno sportello dedicato ai servizi della Pubblica Amministrazione, tra cui il rilascio dei certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile ma anche per la richiesta e il rinnovo del passaporto, della carta di identità elettronica ecc. La riapertura nella sede originaria ristrutturata è prevista entro il prossimo mese di febbraio.

