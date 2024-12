Recco: gli auguri di buon anno del sindaco

Dallo staff del sindaco di Recco

Cari concittadini desidero augurarvi un sereno 2025. Da parte dell’Amministrazione comunale prosegue, e si rinnova ogni giorno, il costante impegno per la città. Il Capodanno in riva al mare sarà una grande festa per tutti e saluteremo il nuovo anno in allegria con l’auspicio di continuare a lavorare insieme, per dare nuovi slanci vitali al tessuto economico e sociale della nostra città. Il mio augurio di un buon 2025 va anche a tutte e tutti i dipendenti del Comune che ogni giorno mettono in campo impegno e professionalità per garantire sempre più servizi e per rendere efficiente ed efficace la macchina comunale. Un ringraziamento va anche a tutte le forze dell’ordine e ai volontari che tutto l’anno si impegnano per la sicurezza e per innalzare ancora di più la qualità della vita nel nostro Comune. Dobbiamo continuare a credere fortemente e a lavorare per sviluppare le potenzialità del nostro territorio e continuare a lavorare con impegno per svilupparle sempre di più.

Buon anno a tutti.

