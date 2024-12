Rifiuti, Amiu: “Riscontrate criticità durante le feste natalizie”. Rafforzate le “squadre lepre” per pulire le aree bidoni

Genova. “Le festività natalizie hanno evidenziato alcune criticità nel sistema di gestione dei rifiuti a Genova, legate principalmente alla chiusura dei siti di conferimento e all’aumento straordinario della produzione di rifiuti“. Così inizia il comunicato stampa diramato questa mattina da Amiu e che mette nero su bianco quello che in molti genovesi hanno pensato, segnalato e condiviso sui social: sulla raccolta dei rifiuti ci sono dei problemi che esplodono in giornate particolari, come ad esempio proprio quelle post feste natalizie.

“Tra i problemi principali – si legge sempre nella nota stampa – c’è l’assenza di un sito di stoccaggio provvisorio all’interno della città: la chiusura delle fosse della Volpara ha complicato la logistica della gestione dei rifiuti, ma questa decisione concordata con l’amministrazione comunale è stata presa per tutelare la qualità della vita dei cittadini della Val Bisagno che per molti anni ha dovuto convivere con questa struttura. Nei giorni festivi, la chiusura di alcuni siti finali di conferimento, gestiti da terzi, ha aggravato la situazione, rendendo necessario un intervento straordinario per ripulire le aree più colpite dagli accumuli”.

» leggi tutto su www.genova24.it