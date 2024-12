Ron a Savona per il concerto di Capodanno in piazza Sisto: “Ritorno a Sanremo? Se avrò una grande canzone”

Savona. “E’ un anno importante per me. Ho sempre voglia di fare, sto preparando cose nuove anche dal punto di vista discografico ma anche spettacoli che vadano oltre alla musica, dove oltre cantante sarò anche attore“. A poche ore dal nuovo anno, Ron traccia la linea del suo 2025 in attesa di salire sul palco di piazza Sisto a Savona per il concerto di Capodanno dal titolo “Come una freccia in fondo al cuore”.

E’ uno degli artisti più importanti della musica cantautorale italiana e, con una band di cinque musicisti, eseguirà gran parte dei suoi successi, tra cui “Non abbiamo bisogno di parole”, “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, “Anima”, “Piazza grande” e alcuni brani tratti dal nuovo album “Sono un figlio”, celebrato da critica e pubblico.

