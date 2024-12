Tricapodanno, Genova si scatena con rapper e trapper. Stasera appuntamento per il gran finale

Genova. Seconda serata del Tricapodanno all’insegna del rap e del trap, generi musicali che hanno ormai conquistato i più giovani ma non solo. Il palco di piazza De Ferrari ha accolto nomi di spicco, locali e nazionali davanti a migliaia di persone. Questa sera il gran finale con un ricco programma di esibizioni che accompagneranno Genova nel dare il benvenuto al 2025.

L’evento del 30 dicembre è stato aperto dai protagonisti del mondo rap e trap genovese e ligure, come Dj Kamo, Mr Phill, Spike e da Helmi Sa7bi, Sayf e Sossy – rappresentanti il collettivo Genovarabe – che hanno coinvolto il pubblico all’interno della musica locale. Poi il pubblico ha cantato e ballato sulle note di Ele A, Madman e Noyz Narcos, artisti da sold out, noti a livello nazionale che hanno trasformato Genova in uno dei più importanti stadi all’aperto.

